Diesjährige Miss “Turkuaz Europe 2017“ ist Mihriban Zeren

Baku, 17. November, AZERTAC

Die schönste türkischstämmige Frau Europas ist gekürt worden, wie AZERTAC unter Berufung auf TRT berichtet.

Die diesjährige “Miss Turkuaz Europe 2017“ wurde Mihriban Zeren, die einen türkischen Vater und eine rumänische Mutter hat. Sie kam in 1996 in Bukarest auf die Welt, lebte ab 2006 für drei Jahre in der Türkei und zog in 2011 schließlich nach Deutschland.

Yildiray Cengiz, Ideenvater und Veranstalter des “Miss Turkuaz”-Schönheitswettbewerbs, will mit dem Contest eine gelungene Integration von ihrer schönsten Seite präsentieren. Das diesjährige Motto der Miss-Wahl war “Meet the diffrence”.

Mehr zu “Miss Turkuaz Europe” ist unter http://missturkuaz.com/ zu finden. Außerdem wird der Schönheitswettbewerb am Samstag im türkischen Fernsehen in Europa ausgestrahlt.