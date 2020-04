Disney-Konzern setzt Gehaltszahlungen für mehr als 100.000 seiner Mitarbeiter aus

Baku, 20. April, AZERTAC

Der Disney-Konzern setzt ab dieser Woche die Gehaltszahlungen für mehr als 100.000 seiner Mitarbeiter aus, wie die "Financial Times" berichtet. Das entspricht fast der Hälfte der gesamten Belegschaft.

Betroffen sind sogenannte Besetzungsmitglieder in Themenparks und Hotels in Europa und den USA, die wegen der Coronavirus-Pandemie seit fast fünf Wochen geschlossen sind. Mit der Aussetzung der Gehaltszahlungen will der Unterhaltungskonzern bis zu 500 Millionen Dollar pro Monat einsparen.