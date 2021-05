Diversionsgruppen aus Armenien versuchen, in aserbaidschanische Gebiete zu verminen

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Am 27. Mai gegen 03.00 Uhr haben zwei Späh- und Sabotage-Gruppen aus Armenien versucht, aserbaidschanische Staatsgrenzen in zwei Richtungen zu überschreiten und in unseren Gebieten Minen zu legen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC bestand eine der Gruppen aus 9 Soldaten und die andere aus 15 Soldaten.

Die aserbaidschanische Seite ergriff Gegenmaßnahmen, um Provokationen der armenischen Diversionsgruppen zu verhindern.

Dabei wurden 6 Mitglieder der Diversionsgruppen des Feindes entwaffnet und festgehalten. Eine von festgehaltenen Personen ist Offizier.

Andere armenische Soldaten verließen sofort unser Territorium und zogen sich zurück.