Dokumentarfilm "Karabach-mein liebes Herz!" in Schweden gezeigt VIDEO

Stockholm, 9. Februar, AZERTAC

Der Dokumentarfilm "Karabach-mein liebes Herz" ist in Schweden gezeigt worden.

Eine Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des staatlichen Komitees für Arbeit mit der Diaspora Aserbaidschans, Faig Guliyev, der erste Sekretär der aserbaidschanischen Botschaft in Schweden, Vagif Seyidbayov, nahm ebenfalls an der Präsentation des Films teil. Regisseur des Films ist Rahim Sadigbeyli, der in Schweden lebt.

Zur Vorführung des Films wurden auch Diaspora-Aktivisten aus Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark eingeladen.

Im Film geht es um die nationale Kindertanzgruppe “Karabach“ sowie um ihre Gründung, Aktivitäten und Erfolge.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Tanzgruppe bei der schwedisch-aserbaidschanischen Vereinigung funktioniert.