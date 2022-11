Donald Trump erklärt Kandidatur für das Weiße Haus 2024

Baku, 16. November, AZERTAC

Der Termin stand seit Tagen fest – und auch der Inhalt des Auftritts überraschte nur noch wenig: Donald Trump hat in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida bekannt gegeben, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten zu wollen. Kurz zuvor war durchgesickert, dass der Republikaner die dafür nötigen Dokumente bei der US-Wahlbehörde eingereicht hat.

“Bald werden wir wieder eine großartige Nation sein“, sagte Trump bei seinem Auftritt, der zu einer Abrechnung mit der Arbeit des aktuellen Präsidenten Joe Biden geriet – und zu einer ausführlichen Auflistung der eigenen vermeintlichen Erfolge. “Seid ihr bereit? Ich bin es“, so Trump an seine Anhänger gerichtet. Und weiter: “Amerikas Comeback beginnt genau jetzt.“

Um am Ende tatsächlich als der offizielle Kandidat der Republikaner ins Rennen zu gehen, müsste Trump sich in parteiinternen Vorwahlen behaupten. Nach dem schwachen Abschneiden seiner Partei bei den US-Zwischenwahlen, für das Trump mitverantwortlich gemacht wird, dürfte sich seine Ausgangsposition aber verschlechtert haben.

Dabei hatten zahlreiche von Trump handverlesene Kandidatinnen und Kandidaten empfindliche Niederlagen verkraften müssen – die letztlich auch dem Ansehen des ehemaligen Präsidenten in der eigenen Partei geschadet haben.

Es gab zuletzt immer lautere Stimmen, die ihn von einer Kandidatur abbringen wollten. Auch die bisher so Trump-treuen Medien des konservativen Murdoch-Konzerns hatten in der Woche nach den Midterms ungewohnt scharfe Kritik geäußert. So schrieb das “Wall Street Journal“ am Vortag der Trump-Erklärung: “Der Republikanischen Partei und dem Land wäre am besten gedient, wenn Trump das Feld der nächsten Generation republikanischer Führungspersönlichkeiten überlassen würde.“

Zuletzt soll der Firmenpatriarch Rupert Murdoch sogar zu verstehen gegeben haben, dass er eine erneute Kandidatur nicht unterstützen wird. Trump ist auf eine solche Unterstützung aber dringend angewiesen.