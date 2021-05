Donald Trump startet sein eigenes Twitter!

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine groß angekündigte Social-Media-Plattform und Twitter-Alternative gestartet.

Auf “From the Desk of Donald J. Trump“ (deutsch: Vom Schreibtisch von Donald J. Trump) schickt der frühere Präsident nun Nachrichten, Fotos und Videos an seine Fans. Bei Twitter waren es zuletzt 88 Millionen Follower.

Dabei ist “Trump-Twitter“ rein optisch seinem früheren Lieblings-Kurznachrichtendienst nachempfunden, der den damaligen US-Präsidenten am 8. Januar permanent rausgeworfen hatte.

Es handelt sich aber nicht um eine neue, eigenständige Plattform. Vielmehr ist es eine Unterseite auf seiner Homepage (www.donaldjtrump.com), die er bisher hauptsächlich für Wahlkämpfe und Spendensammlungen nutzte.