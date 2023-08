Donald Trump zum vierten Mal angeklagt

Baku, 25. August, AZERTAC

Donald Trump muss sich nun auch in Georgia wegen Wahlbeeinflussung verantworten. In Washington ist der frühere US-Präsident bereits wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten angeklagt. Was passiert, wenn Trump verurteilt wird?

Lange Zeit war nur schwer vorstellbar, dass Donald Trump vor einem Gericht zur Rechenschaft gezogen werden würde. Ein ehemaliger Präsident der USA im Gefängnis? Doch verschiedene Anklagen zeugen inzwischen davon, dass Trumps demokratiefeindliche Machenschaften doch noch erhebliche Folgen für ihn haben könnten. Die bisher schwerwiegendste Anklage lautet nun auf Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten und beleuchtet Trumps Versuche, die verlorene Wahl 2020 noch zu seinen Gunsten zu kippen.

Kein US-amerikanischer Ex-Präsident hatte jemals so weitreichende juristische Probleme wie Trump. Ob ihn das daran hindern wird, erneut als Präsidentschaftsbewerber der Republikaner ins kommende Rennen ums Weiße Haus zu ziehen, ist fraglich.