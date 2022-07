Dorf Birinji Agali in der Region Zangilan

Baku, 22. Juli, AZERTAC

Das Dorf Birinji Agali liegt in der Region Zangilan/Sängilan am linken Ufer des Flusses Hakari in der Vorgebirgsebene.

Birinji Agali wurde 1993 von den armenischen Streitkräften okkupiert. Am 28. Oktober 2020 wurde das Dorf von den aserbaidschanischen Streitkräften befreit.

AZERTAC präsentiert Aufnahmen aus diesem Dorf, das die während der Jahre der armenischen Besatzung angerichteten Zerstörungen zeigen.