Dorf Gajar in Region Füsuli

Baku, 3. Dezember, AZERTAC

Das Dorf Gajar/Qacar in der Region Füsuli liegt am Ufer des Kondalanchay, am Fuße des Karabach-Gebirges.

Die lokale Bevölkerung beschäftigten sich vor der armenischen Besatzung im Wesentlichen mit Landwirtschaft und Viehzucht.

Im Dorf Gajar gab es bis armenische Okkupation eine Moschee aus dem 19. Jahrhundert. Armenier zerstörten auch das Dorf Gajar und sowie diese Moschee, wie alle aserbaidschanische Siedlungen in den besetzten Gebieten, und machten es zu Ruinen.

Das am 1993 von der armenischen Armee besetzte Dorf Gajar wurde am 7. November 2020 von den aserbaidschanischen Streitkräften befreit.

AZERTAC präsentiert die Fotos, die Zerstörungen und Vandalismus zeigen, die während der Jahre der armenischen Besatzung im Dorf Gajar jener Region angerichtet wurden.