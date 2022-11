Dorf Genlik in der Region Zangilan

Baku, 18. November, AZERTAC

Das Dorf Genlik/Genlik in der Region Zangilan/Sängilan liegt am Ufer des Okchuchay (Oxçuçay) in den Ausläufern.

Das Dorf wurde 1993 von den armenischen Streitkräften okkupiert.

Armenier zerstörten auch das Dorf Genlik, wie alle aserbaidschanische Siedlungen in den besetzten Gebieten, und machten es zu Ruinen.

Dorf Genlik wurde am 22. Oktober 2020 im Vaterländischen Krieg (Zweiter Karabach-Krieg) von den aserbaidschanischen Streitkräften befreit.

AZERTAC präsentiert Aufnahmen aus diesem Dorf, das die während der Jahre der armenischen Besatzung angerichteten Zerstörungen zeigen.