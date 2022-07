Dorf Novruzlu in der Region Aghdam

Baku, 23. Juli, AZERTAC

Das Dorf Novruzlu liegt 12 Kilometer südöstlich des Bezirkszentrums von Aghdam, teilweise in den Ausläufern. Novruzlu ist einer der größten Dörfer der Region. Vor der Besatzung gab es im Dorf (in dem 698 Familien - 2666 Menschen lebten) eine Schule, einen Klub, eine Bibliothek, ein Krankenhaus, ein Postamt und Weinkellerei. Der Flughafen Aghdam wurde gerade in diesem Dorf gebaut.

Das Dorf wurde am 22. Juli 1993 von den armenischen Streitkräften besetzt.

Nachdem die Präsidenten Aserbaidschans, Russlands und der armenische Ministerpräsident am 10. November nach dem Sieg der aserbaidschanischen Armee im Vaterländischen Krieg das Abkommen über einen vollständigen Waffenstillstand unterzeichnet hatten, wurde auch die Region Aghdam am 20. November 2020 an Aserbaidschan übergeben.

AZERTAC präsentiert die Fotos, die enorme Zerstörungen im Dorf Novruzlu zeigen, die während der Jahre der armenischen Okkupation angerichtet wurden.