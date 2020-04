Drei aserbaidschanische Schachschpieler nehmen am Online-Blitz-Turnier teil

Baku, 11. April, AZERTAC

In der vorigen Woche fand in Frankreich ein Online-Blitz-Schachturnier statt. Das Turnier wurde vom C'Chartres Echecs-Schachclub und der Schachplattform Europe Échecs organisiert.

AZERTAC zufolge haben die Organisatoren beschlossen, ein ähnliches Turnier auch in dieser Woche auszutragen. Der Wettbewerb wurde von Schachspielern, die im Moment in Quaratäne sind, mit großem Interesse aufgenommen. Das Turnier beginnt am 11. April.

Drei aserbaidschanische Großmeister Rauf Mammadov, Gadir Huseynov und Namig Guliyev werden ebenfalls am Online-Turnier teilnehmen.

Hier sei erwähnt, dass der Preisfonds des Turniers 1200 Euro beträgt.