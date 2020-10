Drei weitere armenische Drohnen abgeschossen

Baku, 12 Oktober, AZERTAC

In der Nacht des 12. Oktober sind in Richtung der Region Towus an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze zwei weitere Drohnen von Einheiten der aserbaidschanischen Luftabwehr abgeschossen worden.

Das teilte das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan mit.

Am 12. Oktober gegen 10:00 Uhr (Ortszeit) ist ein weiteres feindliches unbemanntes Luftfahrzeug von Einheiten der aserbaidschanischen Luftabwehr in Richtung der Region Aghdam zerstört wurde, heißt es im Bericht weiter.