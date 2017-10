Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des Projektes für die Versorgung von Flüchtlingsfamilien mit neuen Wohnungen hat am Donnerstag, dem 5. Oktober in der Siedlung Masazir des Stadtbezirks Abscheron eine feierliche Zeremonie zur Zuweisung von neuen Wohnungen stattgefunden. Erste Vizepräsidentin und First Lady von Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, nahm ebenfalls an der Zeremonie teil, und hielt eine Rede bei der Veranstaltung.

Der stellvertretende Premierminister, Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, Ali Hasanov, gab der Vizepräsidentin Informationen über geleistete Arbeiten. Er teilte mit, dass im Rahmen des “Projektes für die Versorgung von Flüchtlingsfamilien mit neuen Wohnungen“ im für die Binnenvertriebenen in der Siedlung Masazir angelegten Städtchen drei weitere neue Gebäude gebaut worden sind. Eines von diesen Gebäuden besteht aus 50 Wohnungen.

Mehriban Aliyeva hielt eine Rede bei der Veranstaltung.

Dann inspizierte sie in den Wohnungen geschaffene Bedingungen.

Man teilte mit, dass zwei von hier gebauten drei Gebäuden aus 80 und ein anderes aus 50 Wohnungen bestehen.

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva besuchte dann die Wohnung der Binnenvertriebenen mit dem Namen Innaf Najafova aus dem Rayon Latschin.