EM2021: Zweites Gruppenspiel zwischen Wales und der Schweiz endet Unentschieden

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Das zweite Gruppenspiel der Gruppe A zwischen Wales und der Schweiz endet mit einem 1:1-Unentschieden. Am Ende von über 90 hart umkämpften Minuten ist der Punkt aus Sicht der Schweiz wohl zu wenig. Über weite Strecken waren die Eidgenossen das bessere Team, rund um den Ausgleich der Waliser jedoch schalteten sie zu sehr in den Verwaltungsmodus und fingen sich nach einem Standard das 1:1. In der Folge setzte die Schweiz jedoch ein Powerplay an, allerdings fehlte das Glück im Abschluss, das auch schon im ersten Durchgang nicht zu finden war.