EMITT 2022: Aserbaidschan präsentiert seine touristisches Potenzial in Istanbul

Istanbul, 9. Februar, AZERTAC

Die EMITT 2022, die eine der weltweit größten Tourismusmessen ist, ist heute in Istanbul eröffnet worden.

Die EMITT – Eastern Mediterranean International Tourism and Travel Fair gehört zu den fünf größten Tourismusmessen der Welt.

Sie findet im laufenden Jahr vom 9. bis 12. Februar 2022 statt und hat Tourismusfachleute aus der ganzen Welt und Urlaubskonsumenten in Istanbul zusammengebracht.

Aserbaidschan ist auf der EMITT von der staatlichen Agentur für Tourismus und dem aserbaidschanischen Tourismusbüro vertreten. Auch fünf aserbaidschanische Tourismusunternehmen, eine Hotelgruppe und die Azerbaijan Airlines präsentieren sich an einem nationalen Stand, berichtete das Istanbuler Büro von AZERTAC.

An der diesjährigen Messe, die bereits zum 25. Mal veranstaltet wird, nehmen insgesamt 14 Länder, darunter Russland, Malta, Bulgarien, Seychellen, Serbien, Kosovo, Pakistan, Jordanien, TRNC, Palästina, Südafrika, Mazedonien und Bosnien und Herzegowina, teil. Die Länder präsentieren ihre geografischen Besonderheiten, historischen und kulturellen Elemente, Gerichte und Folklore an den von ihnen aufgebauten Ständen und den Istanbulern ein farbenfrohes Messeerlebnis bieten.

Wie bei früheren Messen wird auch dieses Jahr im Rahmen des Programms VIP Buyer Delegation organisiert, um neue Exportkanäle zu schaffen; Mehr als 53 ausländische Einkäufer aus 200 Ländern, hauptsächlich aus wichtigen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Kanada, Griechenland, Russland, Indien, Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und Aserbaidschan, werden an der Messe teilnehmen.

EMITT-Messedirektor Hacer Aydın, der darauf aufmerksam macht, dass die Türkei zu den Ländern mit den meisten Touristen gehört, sagte: “Nach Angaben von TUIK wurde die Zahl der Touristen, die im Jahr 2021 in die Türkei kommen, mit 30.038.961 Personen und angegeben unsere Tourismuseinnahmen belaufen sich auf 24,48 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl der ausländischen Touristen, die 2020 in die Türkei kamen, um 94 Prozent und erreichte 24,71 Millionen. Basierend auf der Erklärung unseres Ministeriums für Tourismus und Kultur vom November wird erwartet, dass unsere Tourismuseinnahmen im Jahr 2022 auf 35 Milliarden Dollar steigen werden. Diese Daten zeigen, dass die Türkei in Bezug auf den Tourismus von Tag zu Tag zunimmt. Diese Ergebnisse geben uns Hoffnung“, und fuhr fort:

“Wir können sagen, dass der Beitrag der EMITT Fair zur türkischen Wirtschaft, zum Tourismus und zur Marke des Landes großartig ist. Die Nachfrage nach dieser Messe, die wir zuletzt 2020 durchgeführt haben, war groß. Auch in diesem Jahr ist die Beteiligungsnachfrage aus dem Ausland auf sehr hohem Niveau. Das zeigt, dass wir das Richtige tun. Als solches motiviert es uns, unsere Arbeit zu beschleunigen, um unserem Land einen größeren Nutzen zu bringen.“

Alles rund um die Tourismusbranche findet auf der EMITT 2022 statt!

Die EMITT-Messe wird der Treffpunkt von Fachleuten aus dem Tourismussektor wie Fluggesellschaften, Unterkunftseinrichtungen, Transport- und Informationstechnologieunternehmen sowie wertvollen staatlichen Stellen, unseren Gewerkschaften, Reiseveranstaltern, Reisebüros und Hotels sein. Auf der Messe findet ein sehr reichhaltiges Konferenzprogramm statt, das die Trends der Branche zu verschiedenen Themen abdeckt.

Am ersten Messetag nehmen unter der Moderation des Tourismusberaters Osman Ayık der TÜRSAB-Vorsitzende Firuz Bağlıkaya, der TTYD-Vorsitzende Oya Narin und der TÜROFED-Vorsitzende Suriri Çorabatır an der Präsidentensitzung teil. Sie bringt die neuesten Entwicklungen, die den Sektor prägen, auf die Tagesordnung.

Experten, Reisende, Influencer und Köche besuchen die Stände der Aussteller eins zu eins mit den unverzichtbaren Master Class Exhibit Tours der EMITT und vermitteln Abfallvermeidung, Nachhaltigkeitstipps und klimafreundliche Tourismuspraktiken von der Konferenzphase bis hin die Messekorridore.

Neben der Möglichkeit, die neuesten Produkte und Dienstleistungen von EMITT in der Region auszustellen und zu verfolgen, wird die besondere Innovation zum 25-jährigen Jubiläum die EMITT Tech Garage sein. Auf der EMITT Tech Garage, die mit ihren Inhalten Aktivitäten unterstützt, die eine Brücke zwischen kreativen und Investorenköpfen schlagen, treffen Start-ups auf die Tourismusbranche mit den neuesten Anwendungen der Digitalisierung und Technologie von Metaverse bis Augmented Reality.