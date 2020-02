ESC findet 2020 im Hallenkomplex Rotterdam Ahoy statt

Baku, 28. Februar, AZERTAC

Der 65. Eurovision Song Contest findet 2020 in der niederländischen Stadt Rotterdam statt. Insgesamt 41 Länder nehmen am weltweit größten Musikwettbewerb teil.

Am 16. Mai 2020 geht das Finale über die Bühne, am 12. und 14. Mai laufen die beiden Halbfinals.

Der Slogan des Wettbewerbs ist "Open Up". Duncan Laurence hatte mit seinem Sieg beim ESC 2019 in Tel Aviv mit "Arcade" den Wettbewerb in die Niederlande geholt. Damit findet der weltweit größte Musikwettbewerb zum fünften Mal in diesem Land statt.

41 Länder nehmen am 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam teil. Als assoziiertes Mitglied hat Australien eine Genehmigung von der Reference Group zur Teilnahme am ESC bekommen. Nach einer einjährigen Pause werden die Ukraine und Bulgarien wieder am ESC teilnehmen. Montenegro und Ungarn hingegen haben ihre Teilnahme für 2020 abgesagt.

Am 12. und 14. Mai 2020 finden je ab 21 Uhr (MESZ) die beiden Halbfinals statt, in denen sich jeweils zehn Länder für das Finale qualifizieren. Deutschland darf im ersten Halbfinale abstimmen.

Das ESC Finale findet am 16. Mai ab 21 Uhr (MESZ) statt. Neben den sogenannten Big Five sind auch die Niederlande als Gastgeberland bereits für das Finale gesetzt. Mit den jeweils zehn qualifizierten Ländern der Halbfinals sind dann insgesamt 26 Länder im Finale.

Samira Efendi wird Aserbaidschan beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten. Die 28-jährige Kandidatin ist in einem internen Auswahlverfahren ermittelt worden. Am 12. Mai kämpft sie im ersten Halbfinale um den Finaleinzug - mit welchem Song steht noch nicht fest.

Am 30. Januar 2020 um 12 Uhr startete die zweite Welle des Ticketverkaufs für alle neun Shows des Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. Neben den drei Live-Shows waren das auch Karten für die Jury- und Familienshows. Wie die European Broadcasting Union (EBU) mitteilt, ist dies die zweite von insgesamt drei Verkaufswellen. Tickets der ersten und zweiten Welle waren binnen kürzester Zeit vergriffen. Ende März sind dann weitere Tickets erhältlich. Internationale Fans können Tickets über die offizielle EBU-Seite eurovision.tv beziehen.