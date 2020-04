EU-Länder: Aserbaidschan exportiert im ersten Quartal am meisten nach Italien

Baku, 16. April, AZERTAC

Aserbaidschan hat im ersten Quartal unter den EU-Ländern am meisten nach Italien exportiert.

Laut der Auskunft des Zollkomitees gegenüber AZERTAC exportierte Aserbaidschan im Januar am meisten Waren nach Italien, Griechenland und in die Tschechische Republik. Aserbaidschan führte in zwei Monaten dieses Jahres Waren im Wert von 1 Milliarde 828,4 Millionen Dollar nach Italien, 188,1 Millionen Dollar nach Griechenland und 143,4 Millionen nach Tschechien aus, hieß es in der Meldung.