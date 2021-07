EU-Länder investieren seit 2012 mehr als 21,5 Milliarden US-Dollar in Aserbaidschan

Baku, 10. Juli, AZERTAC

Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov und Energieminister Parviz Schahbazov trafen den EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi, wie AZERTAC berichtete.

Wirtschaftsminister Jabbarov wies bei dem Treffen auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und die besondere Rolle der Gespräche hin. Bei dem Treffen wurde die Wichtigkeit des weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit mit der EU im Hinblick auf die Anwendung internationaler Erfahrungen bei der Entwicklung und Diversifizierung der aserbaidschanischen Wirtschaft hervorgehoben. Zudem wurde betont, dass Die Europäische Union einer der wichtigsten Handelspartner Aserbaidschans ist. Im Jahr 2020 summierte sich der Wert des Warenumsatzes Aserbaidschans mit EU-Ländern auf 9,33 Milliarden US-Dollar, und ihr Anteil am Außenhandel des Landes betrug 38 Prozent. Die EU-Länder haben seit 2012 mehr als 21,5 Milliarden US-Dollar in Aserbaidschan investiert.

Minister Jabbarov sprach die Umsetzung von Infrastruktur- und Bauprojekten sowie neue Investitionsmöglichkeiten in den befreiten Gebieten an. Er forderte die EU-Mitgliedstaaten auf, sich aktiv an den Projekten zu beteiligen.

Bei dem Treffen informierte Energieminister Schahbazov über Aserbaidschans Zusammenarbeit mit der EU, die Projekte von regionaler Bedeutung und betonte die Rolle Aserbaidschans für die Energiesicherheit Europas und wies auf die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich "grüne Energie" hin.

Der EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi verwies auf die fruchtbare Zusammenarbeit der EU mit Aserbaidschan in einer Reihe von Bereichen und teilte seine Ansichten über die Stärkung der Partnerschaft.

Die Seiten tauschten sich auch über die Zusammenarbeit bei der Wiederherstellung der von der Okkupation befreiten aserbaidschanischen Gebiete, die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie über eine Reihe von vorrangigen Bereichen aus, die von der EU für Investitionen vorgeschlagen werden.

Bei dem Treffen waren ebenfalls der Botschafter von Aserbaidschan im Königreich Belgien und im Großherzogtum Luxemburg, der Leiter der aserbaidschanischen Delegation in der Europäischen Union Fuad Isgandarov und der Leiter der EU-Delegation in Aserbaidschan Kestutis Jankauskas anwesend.