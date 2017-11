EU unterstützt gesetzliche Krankenversicherung in Aserbaidschan

Baku, 29. November, AZERTAC

Seit Jahresbeginn hat die Europäische Union im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik ein Twinning-Projekt gestartet, um die gesetzliche Krankenversicherung in Aserbaidschan im Einklang mit europäischen Standards zu verbessern. Im Rahmen des Projektes werden europäische Experten innerhalb von zwei Jahren die staatliche Agentur für die gesetzliche Krankenversicherung unter dem Ministerkabinett der Republik Aserbaidschan sachverständig unterstützen.

In diesem Zusammenhang fand in Baku eine Präsentation zu Komponenten des Projekts statt.

Der stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitskomitees im Parlament Musa Guliyev sagte in seiner Rede, dass die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung in Aserbaidschan darauf abzielt ist, die Qualität der Krankenversicherung zu verbessern.

In ihren Reden betonten der Leiter der EU-Vertretung in Aserbaidschan, Kestutis Jankauskas, die französische Botschafterin in Aserbaidschan Aurélia Bouchez und die stellvertretende Botschafterin von Litauen Dalia Ignatavičiute, dass das Twinning-Projekt eine wichtige Rolle bei der Durchführung von Reformen im Bereich der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung in Aserbaidschan spielen wird. Sie sagten, dass Litauen und Frankreich bereit sind, Aserbaidschan in diesem Bereich weiter zu helfen.