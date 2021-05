Effektive Corona-Impfkampagne in der Türkei

Ankara, 5. Mai, AZERTAC

Die Türkei impft weltweit am schnellsten. Obwohl es im Bruderland relativ spät losging, wurden bereits mehr Menschen geimpft als in anderen Ländern. In der Türkei wird vor allem der chinesische Impfstoff “Sinovac“ eingesetzt, wie das AZERTAC-Büro in Ankara unter Berufung auf das türkische Gesundheitsministerium mitteilt.

Die Regierung plant, mehr als 240 Millionen Dosen des Impfstoffs “Sinovac“ ins Land zu liefern.

Nach dem Stand vom 5. Mai wurden bereits mehr als 24 Millionen Impfdosen verabreicht. Etwa 10 Millionen davon waren Zweitimpfungen.

Hier sei erwähnt, dass die Bevölkerung im Land seit dem 11. Februar des laufenden Jahres geimpft wird.