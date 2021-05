Ehemaliger FIA-Boss Max Mosley im alter von 81 Jahren gestorben

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Der ehemalige FIA-Boss Max Mosley ist tot. Laut Wie sein langjähriger Weggefährte Bernie Ecclestone gegenüber 'BBC Sport' bestätigte, starb der ehemalige Präsident der Fédération Internationale de l’Automobile im Alter von 81 Jahren. Mosley war an Krebs erkrankt.

"Er hat viele gute Dinge gemacht. Nicht nur im Motorsport, sondern auch in der Automobilindustrie. Weil er dafür gesorgt hat, dass die Autos sicherer gebaut wurden."

Max Rufus Mosley wurde am 13. April 1940 in London geboren. Aus Liebe zum Motorsport gab der Hobby-Rennfahrer seine Anwaltskarriere auf, gründete 1969 das Formel-1-Team March und war von 1993 bis 2009 Präsident des Automobil-Weltverbands FIA.

In seiner folgenden Zeit als FIa-Chef wurde Mosley zum Vorkämpfer für die Sicherheit auf den Rennstrecken und im Straßenverkehr. Seine beste Entscheidung sei es gewesen, die FIA gegen den Widerstand aus der Autoindustrie zur Unterstützung von verschärften Crash- und Sicherheitstests von Neuwagen zu bewegen. Dies habe in den vergangenen gut 20 Jahren Zehntausende Leben gerettet, befand Mosley in einem Interview im April 2020.

Enger Wegbegleiter von Bernie Ecclestone - Als enger Wegbegleiter des früheren Geschäftsführers Bernie Ecclestone gilt Mosley als einer der Väter der modernen Formel 1. Zugleich blieb er stets eine streitbare Figur.

Mit seinen ständigen Reglementsreformen machte sich Mosley bei den Teams allerdings nicht nur Freunde. Als er eine Budgetobergrenze von 45 Millionen Euro einführen wollte, drohten ihm die Rennställe damit, auszusteigen und eine eigene Serie zu gründen. 2009 stellte sich Mosley folglich nicht mehr zu Wahl.

Im Frühjahr 2008 grub die britische Boulevard-Presse ein Video einer Sex-Orgie aus, auf dem Mosley, in Uniform gekleidet, bei einem Sadomaso-Treffen mit fünf Frauen zu sehen war. Mosley stellte sich daraufhin einem Misstrauensvotum und wurde mit großer Mehrheit von den FIA-Mitgliedern im Amt bestätigt.