Ehemaliger US-Botschafter: Alles, was wir in Aghdam gesehen haben, ist sehr herzzerreißend

Aghdam, 22. Mai, AZERTAC

Alles, was wir in Aghdam gesehen haben, ist sehr herzzerreißend.

Diese enormen Zerstörungen zeigen Aggression gegen das menschliche Leben.

Das sagte der ehemalige US-Botschafter in Aserbaidschan, Robert Sekuta, in seinem Interview mit Journalisten bei seinem Besuch in der von der armenischen Besatzung befreiten Stadt Aghdam, wie AZERTAC berichtete.

Sekuta sagte: ”Es ist gut, dass Aserbaidschan seine Souveränität in seinen Gebieten wiederhergestellt hat. Die Wiederherstellung dieser Gebiete wird jedoch lange dauern. Wir wünschen, dass Aserbaidschan und Armenien bald in einer gutnachbarlichen Atmosphäre und in Frieden leben.”

Hier sei erwähnt, dass am 22. Mai eine Delegation des US-Zentrums für Kaspische Politik die von Armenien befreite Stadt Aghdam besucht hat.