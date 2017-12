Ein Barrel von “AzeriLight“ kostet 66,58 Dollar

Baku, 13 Dezember, AZERTAC

Der Ölpreis zeigte sich an den Börsen volatil, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Ein Barrel der aserbaidschanischen Sorte “AzeriLight“ verbilligte sich um 0,35 Dollar und kostete damit 66,58 Dollar.

Bei den Auktionen an der Londoner Börse ICE (InterContinental Exchange Futures) verteuerte sich ein Fass der Nordseesorte “Brent” um 0,63 Dollar und lag bei 63,97 Dollar.

Ein Barrel (159 Liter) der Sorte “Light“ stieg an der Börse “NYMEX“ (New York Mercantile Exchange) um 0,40 Dollar an und lag damit bei 57,54 Dollar.