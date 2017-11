Ein THY-Flugzeug musste zwischenlanden

Baku, 27. November, AZERTAC

Eine Maschine der Turkish Airlines (THY) musste beim Flug von Istanbul nach Miami wegen eines erkrankten Passagiers in Kanada zwischenlanden, berichtet AZERTAC unter Berufung auf türkische Medien. Nachdem der Pilot über die Erkrankung des 30 jährigen Passagiers informiert wurde, landete das THY-Flugzeug mit Flug Nummer TK77 in der kanadischen Stadt Halifax. Der kranke Passagier und sein Begleiter wurden in das Krankenhaus gebracht. Nach einer Stunde Tankaufenthalt flog die Maschine weiter in Richtung Miami.