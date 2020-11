Ein weiteres armenisches Flugabwehr-Raketensystem zerstört VIDEO

Baku, 2. November, AZERTAC

Am 2. November gegen 18:00 Uhr ist im Dorf Chardagli (deutsch Tschardaghli) in der Region Terter (früheres Dorf Magavuz in der Region Aghdara) ein weiteres Flugabwehr-Raketensystem "KUB" der armenischen Armee durch genaues Feuer aserbaidschanischer Einheiten zerstört worden.

Das geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums hervor, wie AZERTAC mitteilt.