Ein weiteres regionales Bürgerservice “ASAN xidmət” im Rayon Balakan eröffnet VIDEO

Balakan, 29. Juli, AZERTAC

Ein weiteres regionales Bürgerservice “ASAN xidmət” wurde in der Region Balakan eröffnet.

Präsident Ilham Aliyev nahm im Rahmen seines Besuchs in der Balakan Region an der Eröffnung des bürgerfreundlichen Zentrums teil, wie AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt machte sich mit den Bedingungen vertraut, die im Zentrum geschaffen wurden.

Dann kam der Präsident mit ASAN-Freiwilligen zusammen.

“ASAN xidmət“ ist eine aserbaidschanische Marke und One-Stop-Shop-Einrichtung des öffentlichen Dienstes in Aserbaidschan. In der Hauptstadt sowie in anderen Städten und Regionen des Landes wird die Bildung von weiteren ASAN-Zentren fortgesetzt. In diesen Zentren werden verschiedenartige Verwaltungsdienstleistungen von der Erteilung von Personalausweisen, über Verlängerung von Führerscheinen, Grundstücksbeurkundungen bis zu Dienstleistungen für Migranten unter einem Dach zügig und transparent einschließlich der Gebührenerhebung bearbeitet.

Das Bürgerservice “ASAN xidmət” ist bestrebt, ihre Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen, bevorzugt, in seiner Tätigkeit verschiedene Innovationen anzuwenden.