Eine Gruppe aserbaidschanischer Friedenstruppen aus Afghanistan heimgekehrt

Baku, 8. August, AZERTAC

Nach einem Rotationsplan ist eine Gruppe aserbaidschanischer Friedenstruppen, die im Rahmen der NATO-Mission "Resolute Support" in Afghanistan tätig ist, aus Afghanistan in die Heimat zurückgekehrt, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC erklärte.

Die aserbaidschanische Friedensmission ist seit dem 20. November 2002 im Nato-Einsatz in Afghanistan und nimmt an der Mission "Resolute Support" ("Entschlossene Unterstützung“) teil. An der afghanischen Mission beteiligten sich 120 Soldaten, 2 Militärärzte und 6 Stabsoffiziere der aserbaidschanischen Armee, hieß es in der Mitteilung.