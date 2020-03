Bosch präsentiert Schnelltest, Ergebnis in nur 2 Stunden

Baku, 26. März, AZERTAC

Endlich mal eine gute Nachricht im Kampf gegen das Coronavirus! Bosch vermeldet soeben, dass man einen Schnelltest entwickelt hat, mit dem man von der Entnahme der Probe bis zum Ergebnis weniger als 2 1/2 Stunden benötigt. Er soll ab April erhältlich sein. Der COVID-19-Schnelltest von Bosch trage dazu bei, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen und Infektionsketten schneller zu durchbrechen, so lautet die aktuelle Headline-Aussage des Chefs von Bosch Dr. Volkmar Denner. Es handele sich um einen vollautomatisierten COVID-19-Schnelltest – er könne medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser, Labore und Gesundheitszentren bei einer raschen Diagnose unterstützen. Angewendet werde der molekulardiagnostische Schnelltest auf dem Analysegerät Vivalytic von Bosch Healthcare Solutions. Dieser Schnelltest für das Coronavirus könne zur Differenzialdiagnostik zehn Atemwegserreger gleichzeitig diagnostizieren und erfülle die Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), so Bosch.