Englisch-aserbaidschanische Gesellschaft feiert ihr 20-jähriges Jubiläum

London, 11. Dezember, AZERTAC

Die englisch-aserbaidschanische Gesellschaft hat in der berühmten Halle “The Peers” des Hauses der Lords in London ihre der Weihnachts-Charity dienende traditionelle Jahresversammlung abgehalten und ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, wie ein AZERTAC-Sonderkorrespondent mitteilt.

An der Veranstaltung nahmen ebenfalls die Co-Vorsitzende der englisch-aserbaidschanischen Gesellschaft auf der aserbaidschanischen Seite, Professorin Nargiz Paschayeva, der Co–Vorsitzenden der Gesellschaft auf der englischen Seite, das Mitglied des Hauses der Lords, Lord Herman teil. Unter eingeladenen Gäste finden sich Mitglieder des Exekutivkomitees der englisch-aserbaidschanischen Gesellschaft, britische Parlamentesabgeordenten, Vertreter des in London akkreditierten diplomatischen Korps, sowie lokale und ausländische Geschäftsleute, aserbaidschanische Studenten, die in Großbritannien studieren.

Lord Herman hielt eine Eröffnungsrede bei der Veranstaltung und sprach eine umfassende Tätigkeit der Gesellschaft in den verflossenen 20 Jahren an. Er sagte, dass die englisch-aserbaidschanische Gesellschaft seit mehr als 20 Jahren in Bereichen wie Kultur, Aufklärung, humanitäre Hilfe und Wohltätigkeit erfolgreich tätig sei.

Dann trat Professorin Nargiz Paschayeva auf. Sie begrüßte alle Teilnehmer der Veranstaltung und bedankte sich bei allen, die an der Arbeit und wohltätigen Projekten der Gesellschaft aktiv teilgenommen und dazu beigetragen haben.

Sie sagte: “Das Hauptziel unserer Gesellschaft ist es, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und Völkern weiter zu verbessern, der Wohltätigkeit, der Entwicklung, Zivilgesellschaft und Aufklärung dienende Veranstaltungen fortzusetzen.“

Die Veranstaltung setzte sich mit einem Konzert fort.