Entwicklung der Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geführt

Baku, 27. April, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister, Mikayil Jabbarov, traf mit William Thompson, dem Leiter der Eurasischen Abteilung des Sekretariats für globale Beziehungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OWZE), zusammen.

Laut der Auskunft des Wirtschaftsministeriums gegenüber AZERTAC wurden bei dem Treffen die Anpassung an den Small Business Act der Europäischen Union in den Ländern der Östlichen Partnerschaft, die Projekte zur Bewertung der Unternehmensführung in den Portfoliounternehmen der Aserbaidschanischen Investment Holding und die Bildung des Aserbaidschan- OWZE Kooperationsrates erörtert.