Erdbeben der Stärke 4.2 in Indien

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 2. Juni hat es in der Nähe von Jagdalpur (Chhattisgarh) in Indien ein leichtes Erdbeben mit einer Stärke von 4.2 gegeben.

Das Beben ereignete sich um 20:09 Lokalzeit in einer sehr großen Tiefe von 362 km unter dem Epizentrum, wie Indiens nationales Zentrum für Seismologie (NCS) berichtete.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten und ersten Berechnungen sind keine Schäden zu erwarten und das Beben wurde wahrscheinlich nicht gespürt.