Erdbeben der Stärke 4.4 in Bolivien

Baku, 17. Juli, AZERTAC

In Bolivien gab es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.4 auf der Richter-Skale. Laut Angaben des United States Geological Survey ereignete sich das Beben am Samstag, dem 17. Juli 2021, nach Mitternacht um 00:49 Lokalzeit 59 km nordwestlich von der Stadt Colchani (Departamento de Potosi) in einer Tiefe von 242 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 4.4 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten und ersten Berechnungen sind keine Schäden zu erwarten und das Beben wurde wahrscheinlich nicht gespürt.