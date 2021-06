Erdbeben der Stärke 4.4 in China

Baku, 22. Juni, AZERTAC

In China hat es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.4 gegeben. Laut Angaben des United States Geological Survey ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 22. Juni, morgens um 11:14 Lokalzeit 85 km nordwestlich von der Stadt Zhangjiakou (Hebei) in einer Tiefe von 30 km.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab ebenfalls eine Stärke von 4.4 an.