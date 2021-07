Erdbeben der Stärke 4.4 trifft Japan

Baku, 18. Juli, AZERTAC

Ein leichtes Erdbeben mit einer Stärke von 4.4 hat heue Japan heimgesucht. Nach Angaben Japan's National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 18. Juli, früh abends um 18:50 Ortszeit 49 Kilometer nordöstlich von der Stadt Numata (Präfektur Gunma) in einer Tiefe von 3.7 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab das Erdbeben abweichend mit einer Stärke von 4.7 an. Es gibt noch keine Berichte über Schäden.