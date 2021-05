Erdbeben der Stärke 4.5 in Myanmar

Baku, 13. Mai, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 13. Mai 2021, hat es in Myanmar ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.5. gegeben. Das Beben ereignete sich nach Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) morgens um 10:39 Lokalzeit 47 km südwestlich von der Stadt Chauk (Magway District, Magway Region) in einer Tiefe von 179 km.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Chauk (90,900 Einw. in 47 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten) und Yenangyaung (110,600 Einw. in 61 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren). In Minbu (pop. 57,300, 84 km away), Magway (pop. 97,000, 90 km away), Magway (pop. 97,000, 90 km away) und Pakokku (pop. 126,900, 96 km away) konnte das Beben vermutlich nicht gespürt werden.