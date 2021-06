Erdbeben der Stärke 4.6 in Argentinien

Baku, 29. Juni, AZERTAC

In Argentinien bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.6. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 29. Juni 2021, morgens um 07:15 Lokalzeit 81 km südwestlich von San Antonio de los Cobres (Departamento de Los Andes, Salta) in einer Tiefe von 164 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 4.6 an.