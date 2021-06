Erdbeben der Stärke 4.7 in Japan

Baku, 23. Jun, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.7 ereignete sich in der Nähe von Yonakuni (Yaeyama-gun, Präfektur Okinawa) in Japan, wie Indonesiens staatliche Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 24. Juni 2021, in den frühen Morgenstunden um 01:10 Lokalzeit in einer mäßigen Tiefe von 61 km unter dem Epizentrum.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben.