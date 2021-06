Erdbeben der Stärke 4.8 erschüttert Peru

Baku, 13. Juni, AZERTAC

In Peru bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.8. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 13. Juni 2021, in den frühen Morgenstunden um 02:31 Lokalzeit 31 km nördlich von der Stadt Arequipa (Provincia de Arequipa) in einer Tiefe von 131 km.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab abweichend eine Stärke von 5.1 an.