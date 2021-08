Erdbeben der Stärke 4.8 in Indien

Baku, 23. August, AZERTAC

In Indien bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.8. Laut Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) ereignete sich das Beben am Montag, dem 23. August 2021, morgens um 10:17 Lokalzeit 95 km südwestlich von der Stadt Port Blair (South Andamans, Andamanen und Nikobaren) in einer Tiefe von 173 km.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.