Erdbeben der Stärke 4.9 erschüttert Papua-Neuguinea

Baku, 2. Juli, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.9 ereignete sich am Freitag, dem 2. Juli in der Nähe von Lae (Morobe Province) in Papua-Neuguinea, wie Indonesiens staatliche Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben früh abends um 19:48 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 112 km unter dem Epizentrum.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.