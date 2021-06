Erdbeben der Stärke 4.9 in Afghanistan

Baku, 4. Juni, AZETAC

In Afghanistan bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.9. Das Beben ereignete sich in der Nähe von Zhob (Balochistan), wie Indiens nationales Zentrum für Seismologie (NCS) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Freitag, dem 4. Juni 2021, früh abends um 18:28 Lokalzeit in einer mäßigen Tiefe von 46 km unter dem Epizentrum.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.