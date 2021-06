Erdbeben der Stärke 4.9 in Indonesien

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.9 ereignete sich nur vor 12 Minuten in der Nähe von Sinabang (Kabupaten Simeulue, Aceh) in Indonesien, wie Indonesiens staatliche Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in Indonesien gilt, ereignete sich das Beben am Freitag, dem 18. Juni, nachmittags um 16:18 Lokalzeit in einer geringen Tiefe von 26 km unter dem Epizentrum.

Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben. Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt, hieß es.