Erdbeben der Stärke 4.9 in Indonesien

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

In Indonesien bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.9. Laut Angaben Indonesiens staatlicher Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 7. Oktober 2021, gegen Mittag um 13:13 Lokalzeit 41 km westlich von der Stadt Labuan Bajo (East Nusa Tenggara) in einer Tiefe von 164 km.

Es gibt noch keine Berichte über Schäden.