Erdbeben der Stärke 4.9 in Myanmar

In Myanmar bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.9. Laut Angaben Indonesiens staatlicher Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 10. August 2021, morgens um 09:18 Lokalzeit 89 km nordwestlich von der Stadt Taunggyi (Shan State) in einer Tiefe von 84 km. Die Stärke, genaue Lage des Epizentrums und Erdbebentiefe können in den nächsten Stunden noch korrigiert werden, während Seismologen die Daten manuell auswerten und ihre Berechnungen verfeinern.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab abweichend eine Stärke von 4.8 an. Andere Quellen zum gleichen Beben sind u.a. Thailand's Earthquake Observation Division (TMD) (Stärke 5.3), das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) (Stärke 4.8) und der United States Geological Survey (Stärke 4.8).

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.