Erdbeben der Stärke 5,2 in der Türkei

Ankara, 28. Juni, AZERTAC

Die Urlaubsregion Marmaris in der Provinz Mugla wurde am Sonntagabend von einem Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD berichtete. Das Beben ereignete sich vor der Küste in einer Tiefe von 61 Kilometern, konnte aber bis in die Nachbarprovinz Izmir gespürt werden.

Das Erdbeben ereignete sich um 20.43 Ortszeit am Sonntagabend.

Das Erdbeben-Observatorium der Bogazici Universität in Istanbul gibt das Beben mit einer Stärke von 5,6 an.

Berichte über Schäden oder Verletzte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.