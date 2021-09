Erdbeben der Stärke in Afghanistan und Costa Rica

Baku, 12. September, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.6 ereignete sich nur vor 11 Minuten in der Nähe von Bāzārak (Pandschschir) in Afghanistan, wie Indiens nationales Zentrum für Seismologie (NCS) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 12. September 2021, morgens um 10:10 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 115 km unter dem Epizentrum.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Bāzārak (65,000 Einw. in 67 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten), Tagāb (6,400 Einw. in 96 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Sidqābād (7,400 Einw. in 99 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren) und Charikar (53,700 Einw. in 112 km

Ein weiteres Beben der Stärke 4.6 ereignete sich am Sonntag in der Nähe von San Jose (San José, Provincia de San José) in Costa Rica, wie das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als eine der wichtigsten internationalen Agenturen für seismische Tätigkeit weltweit gilt, ereignete sich das Beben am Samstag, dem 11. September 2021, früh abends um 19:20 Lokalzeit in einer geringen Tiefe von 18 km unter dem Epizentrum.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.