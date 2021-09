Erdbeben der Stärke in Indonesien

Baku, 7. September, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.8 ereignete sich in der Nähe von Ruteng (Kabupaten Manggarai, East Nusa Tenggara) in Indonesien, wie Indonesiens staatliche Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in Indonesien gilt, ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 7. September 2021, morgens um 09:53 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 111 km unter dem Epizentrum.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab abweichend eine Stärke von 4.5 an.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Ruteng (34,600 Einw. in 16 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten), Labuan Bajo (188,700 Einw. in 73 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren) und Waingapu (48,800 Einw. in 104 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren).