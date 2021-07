Erdbeben erschüttert Pakistan

Baku, 15. Juli, AZERTAC

Im Bruderland Pakistan bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.5 auf der Richter-Skale. Laut Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 15. Juli 2021, in den frühen Morgenstunden um 04:18 Lokalzeit 34 km südöstlich von der Stadt Ishqoshim (Ishkoshim, Gorno-Badakhshan) in einer Tiefe von 232 km.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten und ersten Berechnungen sind keine Schäden zu erwarten und das Beben wurde wahrscheinlich nicht gespürt.