Erdbeben erschüttert erneut Peru

Baku, 9. Juli, AZERTAC

In Peru bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.7. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Freitag, dem 9. Juli 2021, morgens um 11:07 Lokalzeit 73 km nordöstlich von der Stadt Ayacucho (Provincia de Huamanga) in einer Tiefe von 85 km.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Hier sei erwähnt, dass ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.5 Peru vor einigen Tagen, am 5. Juli Peru erschüttert hatte.